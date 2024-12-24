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В Уфу прибыл зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев

В Уфу прибыл заместитель председателя Совета безопасности страны, руководитель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, сообщила пресс-служба главы Башкирии Радия Хабирова.

В аэропорту господина Медведева встретили Радий Хабиров и полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В Уфе он посетит несколько соцобъектов и ознакомится с реализацией в республике мер поддержки участников СВО и их семей.

Венера Хисамова

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