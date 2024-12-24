Роспотребнадзор: вода в Черном море на Кубани не соответствуют санитарным нормам

Пробы морской воды в Краснодарском крае не соответствуют санитарно-химическим показателям. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Несоответствие качества воды нормам выявили по результатам лабораторных исследований отобранных проб, полученных на 24 декабря. При этом пробы питьевой воды и атмосферного воздуха соответствуют установленным санитарным нормам, сообщили в ведомстве.

В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». После аварии произошел разлив нефтепродуктов. К утру 17 декабря мазут выбросило штормом на берег Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Как заявляли в экстренных службах, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. Президент РФ Владимир Путин во время «прямой линии» сообщал, что в море попало около 40% нефтепродуктов.

Глава государства также назвал произошедшее экологической катастрофой. На берег после ЧП с танкерами выбросило уже 19 мертвых дельфинов. Они могли погибнуть из-за разлива нефтепродуктов.

Татьяна Ручкина