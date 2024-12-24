45 сотрудников подмосковной площадки «Биннофарм Групп» получили знаки отличия и государственные награды

За 2024 год 45 сотрудников завода «АЛИУМ» (входит в «Биннофарм Групп») получили награды различных ведомств. Отмечены за свои достижения благодарственными письмами от главы Городского округа Серпухов 11 человек, почетными грамотами и благодарственными письмами от Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области 28 человек, благодарственными письмами от Губернатора Московской области 3 человека, почетное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области» получили 3 человека.



Производственная площадка «АЛИУМ» получила благодарственное письмо от главы городского округа Серпухов, а головная компания «Биннофарм Групп» - Поздравительный адрес от губернатора Московской области Воробьева.

Директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» Татьяна Федченко:

«Компания «Биннофарм Групп» гордится своими сотрудниками на каждой из производственных площадок, офисе и представительствах. Наши коллеги – профессионалы, благодаря которым компания успешно развивается, выпускает препараты своего портфеля на новые рынки, обеспечивает пациентов необходимым лечением.

Мы предлагаем комфортные условия труда, возможность роста и обучения. И вдвойне приятно видеть, что заслуги наших коллег отмечаются не только на уровне компании, но и на уровне государства».

ООО «Биннофарм Групп»