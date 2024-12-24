Роспотребнадзор начал проверку после отравления девяти младенцев в Екатеринбурге

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало расследование из-за отравления девяти младенцев в Екатеринбурге после проведения детского утренника. Как сообщили в пресс-службе ведомства, у пострадавших детей в возрасте 10–11 месяцев была выявлена норовирусная инфекция второго типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В течение двух дней после праздника девять младенцев были госпитализированы ГАУЗ СО ДГБ №15 с признаками острой кишечной инфекции — рвотой, жидким стулом, повышенной температурой тела. Лабораторно заболевшим установлен диагноз — ''норовирусная инфекция 2-го типа''»,— говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, инцидент произошел 20 декабря, когда сообщество родителей «Январяшки» организовало мероприятие в студии праздника для своих детей. Еда для младенцев была заказана в службе доставки, в частности запеченный картофель, тарталетки с курицей и сэндвичи. Всего на празднике присутствовали 24 ребенка и 27 взрослых.

Кроме того, при проведении эпидрасследования специалисты установили, что утренник посетила мама с ребенком, которая за день до мероприятия обращалась за медпомощью из-за симптомов норовируса у младенца. «Однако родительница не сочла болезнь ребенка поводом пропустить коллективное торжество»,— добавили в пресс-службе.

Мария Шараева, Екатеринбург