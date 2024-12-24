В Башкирии задержали главу госкожилстройнадзора
Как стало известно «Ъ-Уфа», сегодня утром был задержан председатель госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Артур Давлетшин. По данным информированных источников, ему инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК РФ).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сегодня был опубликован указ главы Башкирии об освобождении господина Давлетшина от должности.
Артур Давлетшин родился в 1990 году в Ишимбае. С 2018 года занимал разные посты в региональном министерстве ЖКХ, гострудинспекции по Башкирии, госкомжилстройнадзоре. В 2022 году возглавил госкомитет.