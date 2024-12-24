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Из России выдворят 8 мигрантов, работавших на овощебазе в Зеленодольске

За пределы России выдворят 8 мигрантов, работавших на одной из плодоовощных баз Зеленодольского района. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Татарстана.

Полицейские при силовой поддержке Росгвардии провели рейд на плодоовощной базе Зеленодольского района. В результате проверки обнаружили 26 мигрантов, нарушивших миграционное законодательство. В отношении иностранцев составили 34 административных протокола.

18 мигрантам назначили административные штрафы в размере 2 тыс. руб. каждому за нарушение правил въезда в Россию или режима пребывания в стране. В отношении 8 иностранцев также назначили штрафы по 2 тыс. руб. и приняли решение о выдворении.

Сотрудники МВД нашли работодателя, незаконно привлекшего иностранных граждан к трудовой деятельности. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного расследования по статье 18.15 КоАП РФ. Полицейские также выявили 13 фактов незаконной регистрации мигрантов по месту пребывания.

Диана Соловьёва

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