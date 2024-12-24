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Коммерсантъ FM
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Pianissimo Classics представляет альбом «Франк Рахманинов»

В новый альбом вошли «Прелюдия, ария и финал» Сезара Франка и «Восточный эскиз» Сергея Рахманинова. Фортепианные произведения прозвучат в исполнении молодого пианиста Филиппа Руденко. Музыкант родился в Москве, окончил Центральную музыкальную школу и сейчас является студентом Московской консерватории. Альбом «Франк Рахманинов» стал дебютным для исполнителя.

Филипп Руденко

Филипп Руденко

Филипп Руденко

В основе инициативы Pianissimo Classics — диалог классической музыки с другими формами искусства: живописью, архитектурой, фотографией. Обложку альбома Филиппа Руденко оформила фотограф Александра Катьер. Для публикации она выбрала работу «Лес с каплями». Катьер — лауреат престижных международных фотоконкурсов, а ее работы находятся в самых престижных собраниях: New York Public Library, Bibliothque Nationale de France, Московском Музее фотографии.

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