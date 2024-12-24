Минпросвещения планирует включить арабский язык в перечень школьной олимпиады

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство прорабатывает включение арабского языка в перечень предметов Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ). Его слова приводит пресс-служба ведомства. Сроки включения арабского языка в перечень олимпиады господин Кравцов не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ВСОШ проводится в четыре этапа: школьный (среди учеников 4–11-х классов), муниципальный (7–11-е классы), региональный (9–11-й классы) и заключительный (среди призеров и победителей регионального этапа). Победители и призеры заключительного этапа могут без экзаменов поступить на любой профильный факультет государственного вуза страны на бюджетные места. В некоторых субъектах школьники получают единовременные выплаты. В Москве победители получают 500 тыс. руб., призеры — 300 тыс. руб., члены сборной олимпиады — 100 тыс. руб.).

Сейчас среди иностранных языков олимпиады — английский, испанский, итальянский, китайский, немецкий и французский. 21 октября президент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян посетили гимназию им. Е. М. Примакова в Подмосковье (филиал учебного заведения есть в том числе в Абу-Даби). В тот же день в гимназии при содействии Московского государственного лингвистического университета стартовала первая в России межрегиональная школьная олимпиада по арабскому языку для учеников 5–11-х классов. Главный приз олимпиады — образовательная стажировка в ОАЭ.

В первом туре олимпиады приняли участие более 5 тыс. школьников, подавляющее большинство из них — из Московской области. Три победителя тура — ученики из Дагестана, Татарстана и Подмосковья.

Полина Мотызлевская