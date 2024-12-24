Приметы Нового года
Гид по праздничному маникюру
Независимо от ваших планов на Новый год маникюр в это время года должен быть ярким и запоминающимся, считает «Коммерсантъ Стиль».
Сезон вечеринок официально начался! Отметить событие праздничным маникюром — это простой способ включить соответствующее настроение. Вариантов дизайна есть множество: можно украсить ногти крошечными полосками мишуры, снежинками, россыпью звездочек или выбрать ярко-зеленое, «хвойное» покрытие. Самым смелым можно добавить к прозрачной розовой основе символы года: снеговиков, елки, конфеты-трости — они покажут, что вы настроены решительно. Для тех, кто не любит рисковать: делайте классический красный маникюр — он всегда в тему.
1 / 25