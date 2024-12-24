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Коммерсантъ FM
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Приметы Нового года

Гид по праздничному маникюру

Независимо от ваших планов на Новый год маникюр в это время года должен быть ярким и запоминающимся, считает «Коммерсантъ Стиль».

Сезон вечеринок официально начался! Отметить событие праздничным маникюром — это простой способ включить соответствующее настроение. Вариантов дизайна есть множество: можно украсить ногти крошечными полосками мишуры, снежинками, россыпью звездочек или выбрать ярко-зеленое, «хвойное» покрытие. Самым смелым можно добавить к прозрачной розовой основе символы года: снеговиков, елки, конфеты-трости — они покажут, что вы настроены решительно. Для тех, кто не любит рисковать: делайте классический красный маникюр — он всегда в тему.

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Фото: @nailsbypaulin

Фото: @nailsbyheather.errington

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Фото: @naileditbeauty

Фото: @charlotteellennails

Фото: @charlotteellennails

Фото: @ gel.bymegan

Фото: @nailsbyalsn

Фото: @nailalamode

Фото: @lindseysbeautylounge1

Фото: @lindseysbeautylounge1

Фото: @paintboxnails

Фото: @paintboxnails

Фото: @paintboxnails

Фото: @paintboxnails

Фото: @paintboxnails

Фото: @paintboxnails

Фото: @paintboxnails

Фото: @paintboxnails

Фото: @paintboxnails

Фото: @paiwaloves

Фото: @nailsbypaulin

Фото: @thedailynailofficial

Фото: @gelsbyabi_

Фото: @gelsbyabi_

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Фото: @nailsbypaulin

Фото: @nailsbyheather.errington

Фото: @vanityprojects

Фото: @naileditbeauty

Фото: @charlotteellennails

Фото: @charlotteellennails

Фото: @ gel.bymegan

Фото: @nailsbyalsn

Фото: @nailalamode

Фото: @lindseysbeautylounge1

Фото: @lindseysbeautylounge1

Фото: @paintboxnails

Фото: @paintboxnails

Фото: @paintboxnails

Фото: @paintboxnails

Фото: @paintboxnails

Фото: @paintboxnails

Фото: @paintboxnails

Фото: @paintboxnails

Фото: @paintboxnails

Фото: @paiwaloves

Фото: @nailsbypaulin

Фото: @thedailynailofficial

Фото: @gelsbyabi_

Фото: @gelsbyabi_

Ирина Кириенко

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