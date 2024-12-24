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Подростка, устроившего поножовщину в школе Краснодара, выдворят из РФ

Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор подростку 2010 года рождения, напавшему с ножом на ученика в школе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 6 декабря 2024 года в школе поселка Российский. Обвиняемый во время конфликта со сверстниками нанес непроникающие ножевые ранения одному из учеников.

Заседание провели в закрытом режиме. Суд признал подростка виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

Подсудимому назначили штраф в размере 30 тыс. руб. Решение принимали с учетом возраста фигуранта, а также других неназванных обстоятельств.

После оплаты штрафа подросток вместе с родителями будет выдворен за пределы России.

Нурий Бзасежев

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