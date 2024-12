«Ростелеком» и First Data создадут сервисы для персонализации клиентского опыта с помощью ИИ

Крупнейший российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и ведущая MarTech1-компания First Data будут вместе разрабатывать инновационные сервисы для персонализации В2С-коммуникаций на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Фото: ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» приобретает долю в уставном капитале First Data и становится стратегическим инвестором и партнером компании. Инвестор ранней стадии — Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), владевший 16,67% бизнеса, выходит из капитала компании с высокой доходностью. В результате сделки доля «Ростелеком» в уставном капитале First Data составит 37,5% с правом в последующем нарастить ее до 75%.

First Data предлагает решения для персонализации коммуникаций c клиентами и онлайн-рекламы. В основе ее подхода лежит использование обезличенных данных о транзакциях с применением технологий ИИ. Компания обрабатывает данные о покупках и на их основе строит предиктивные модели, помогающие клиентам настраивать адресную коммуникацию с пользователями, наиболее готовыми к покупке или другому действию (заявке, покупке, тест-драйву и т.д.). Продукты компании помогают взаимодействовать с клиентами в разных каналах, включая «Яндекс», VK и другие платформы.

Александр Старостин, CEO и сооснователь компании First Data: «За последние семь лет First Data из стартапа превратилась в одного из ключевых игроков рынка рекламных технологий. Партнерство с “Ростелекомом” — логичный и важный шаг для дальнейшего роста бизнеса и технологий компании. В наши стратегические планы входит активное развитие платформы за счет расширения новых обезличенных данных, а также внедрения новых возможностей для взаимодействия с клиентами “Ростелекома”. Это позволит создать ряд инновационных инструментов для клиентов First Data, а также быстро масштабировать бизнес в федеральном масштабе».

Дмитрий Рейдман, директор департамента развития цифрового бизнеса «Ростелекома»: «Наше сотрудничество продолжает реализацию стратегии “Ростелекома”, направленную на развитие цифровых сервисов для бизнеса в области омниканального ретейла и электронной коммерции. Мы инвестируем в First Data потому, что уверены в высокой востребованности сервиса у наших клиентов. Для того чтобы успешно развивать бизнес, важно выстраивать взаимодействие с потребителями на основе и с учетом их потребностей и интересов, т.е. быть в нужное время, в нужном месте и с релевантным продуктом. First Data эффективно решает эту задачу».

Максим Штейгервальд, директор по инвестициям ФРИИ: «В условиях сложного венчурного рынка, когда большинство крупных компаний в России предпочитает создавать ИТ-продукты самостоятельно и покупки технологических стартапов корпорациями можно пересчитать по пальцам, ФРИИ совершил успешный выход с отличным коэффициентом. Для усиления своих позиций First Data приняла решение развиваться вместе со стратегом — для нас как инвестора ранней стадии это хорошая возможность выйти, зафиксировав высокую доходность».

Фото: ПАО «Ростелеком»

1 От англ. Marketing Technology — маркетинговые технологии.

https://www.company.rt.ru/