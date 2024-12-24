Прокуратура Зеленодольска обратилась в суд с иском о взыскании 653 тысяч рублей в пользу 68-летней местной жительницы, пострадавшей от действий телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Зеленодольска требует вернуть 653 тыс. рублей жертве мошенников

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Прокуратура Зеленодольска требует вернуть 653 тыс. рублей жертве мошенников

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в феврале 2024 года мошенники ввели женщину в заблуждение, убедив ее вложить деньги в якобы выгодные инвестиции. Поверив обещаниям о дополнительном заработке, она перевела злоумышленникам 653 тысячи рублей.

Следствие установило владельца банковского счета, через который мошенники вывели похищенные деньги. Согласно законодательству, средства, поступившие на такие счета, считаются неосновательным обогащением, и их владельцы обязаны вернуть их законным владельцам.

Зеленодольский городской прокурор подал иск в суд о взыскании всей суммы с владельца счета (дроппера) в пользу пострадавшей. Иск находится на рассмотрении суда.

Анар Зейналов