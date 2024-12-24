Экспорт продукции АПК Челябинской области вырос почти на 7%

За 10 месяцев 2024 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Челябинской области составил $237,8 млн. Это на $15,1 млн или 6,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Среди субъектов Уральского федерального округа Челябинская область является лидером по аграрному экспорту. Всего в 33 государства поставляется 95 видов товаров. По данным заместителя министра сельского хозяйства региона Инны Подшиваловой, муку, крупы, кондитерские изделия, колбасы и напитки везут в Китай и страны Центральной Азии. Также в Азию и страны Персидского залива поставляют макаронные изделия, продукты переработки фруктов, овощей и орехов, снеки, хлопья, корм для животных. В государствах Средней и Юго-Восточной Азии продают южноуральское подсолнечное масло, маргарин и майонез.

«В зерновой отрасли основные экспортируемые товары — это пшеница и ячмень. Планируется выход на рынок Северной Африки, усиление работы с Китаем, Индией и другими азиатскими странами. Планируется продолжить поставки ячменя в Казахстан»,— сообщает минсельхоз региона.

В 2025 году Челябинская область планирует расширять географию экспорта и номенклатуру продукции, а также продвигать определенные товарные группы по ряду направлений, в частности, в Таджикистан, Индию, Тунис, Алжир, Пакистан, во Вьетнам и Китай.