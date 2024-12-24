УКС Башкирии и «Дортрансстрой» обязали устранить недостатки в построенной школе

Суды трех инстанций удовлетворили иск администрации Уфимского района и центра образования «Знание» к Управлению капитального строительства (УКС) Башкирии и ООО «Дортрансстрой». Истцы требовали устранить недостатки в построенной в селе Зубово школе. УКС выступал заказчиком по госконтракту, «Дортрансстрой» — подрядчиком.

По материалам дела, договор о строительстве школы на 640 учеников, совмещенной с детским садом на 160 мест, был заключен в декабре 2019 года. Была предусмотрена пятилетняя гарантия на объект.

Разрешение на ввод школы было выдано 31 мая 2021 года. Однако, как указали истцы, школа до сих пор не принята в муниципальную собственность района из-за множественных строительных недостатков, не устраненных подрядчиком.

Решением арбитражного суда Башкирии от 18 июня этого года исковые требования были удовлетворены частично. Управление и компанию обязали в течение месяца отремонтировать протекающую кровлю, устранить сколы и трещины на фасаде, просадку грунта, из-за которой на тротуарной плитке образуются лужи, а в зимнее время опасная для учеников наледь, протечку грунтовых вод в подвал из-за некачественной гидроизоляции, восстановить облицовку цоколя, привести в должное состояние металлические парапеты, установить в комнатах охраны кнопки дистанционного открытия дверей и оборудовать окно для приема посетителей.

Суд отказал в удовлетворении требований об уточнении в десятидневный срок проектной документации и паспорта на оборудование.

В сентябре постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда решение было оставлено без изменения. В кассационной жалобе УКС просило возложить обязанности по устранению недостатков только на «Дортрансстрой» и снять эту ответственность с управления, так как учреждение не может профинансировать работы из бюджетных средств.

Суд кассационной инстанции учел, что 12 января 2021 года между УКС как ссудодателем и Центром образования «Знание» (ссудополучатель) был заключен договор о передаче имущества в безвозмездное пользование. В нем в том числе предусмотрена ответственность ссудодателя за недостатки имущества, на которые он умышленно или по грубой неосторожности не указал при заключении договора.

Учитывая, что УКС в спорных правоотношениях выступает не просто в качестве ссудодателя, но и как государственный заказчик-застройщик объекта капитального строительства по государственному контракту с подрядчиком, оно обязано проверять и контролировать работу подрядчика, отмечается в постановлении арбитражного суда Уральского округа.

«Принимая во внимание, что недостатки не носят эксплуатационного характера, учреждение УКС очевидно должно было знать об этих недостатках и оговорить их при заключении договора ссуды, суды сделали правомерный вывод о том, что истец вправе требовать от учреждения ГКУ безвозмездного устранения недостатков»,— указал суд кассационной инстанции.

Майя Иванова