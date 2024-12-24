Губернатор: новых выбросов мазута на Кубани за ночь не было

Новые участки выбросов мазута на побережье Краснодарского края на утро 24 декабря не обнаружены. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев, специалисты оперативного штаба продолжают мониторинг береговой полосы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня погода позволит оперативно собирать загрязненный грунт, максимально активно вывозить собранные мешки на временные площадки, а оттуда — на специализированные предприятия по утилизации. Как пояснил губернатор, таких площадок в крае три: «Сириус» и «Биопотенциал» в Темрюкском районе, а также «Агентство «Ртутная безопасность» в Абинском районе.

Утром 24 декабря уборку пляжей в Анапе возобновили. Как сообщили в оперштабе региона, с территорий увозят загрязненный песок, собранный накануне. Всего на местах работает 300 самосвалов и погрузчиков.

Татьяна Ручкина