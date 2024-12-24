«Никаких имущественных прав ни у жен, ни у их детей не возникает»

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) отзывает фетву (богословское заключение) «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», разрешающую религиозное многоженство. Ранее Генпрокуратура вынесла предписание отменить данную фетву как нарушающую Семейный кодекс РФ. Председатель НКО «Евразийский диалог», зампред комиссии по экономическому сотрудничеству со странами Ближнего Востока и Африки при Торгово-промышленной палате Краснодарского края, юрист и политолог Юрий Тамразов напоминает, что исторически многоженство призвано защитить женщину. В современных же реалиях оно может иметь обратное действие.

Юрий Тамразов

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«У народов мусульманского вероисповедания, живущих в России, многоженство широкой практики не имело даже в дореволюционный период. Например, обратимся к нашим ближайшим соседям по региону — жителям Адыгеи.

У адыгов есть свод морально-этических норм Адыге Хабзе, где женщина как хранительница очага, мать семейства окружена почетом и уважением, а брак заключается исключительно по взаимному согласию, проще говоря — по любви. Многоженство не практиковалось исторически и не практикуется сейчас.

Теперь окинем взглядом родину ислама — страны Аравийского полуострова. Полигиния весьма редкое явление, даже для богатых арабских стран. Причиной тому являются тексты священного для мусульман Корана и заповеди самого Пророка Мухаммада. И суры, и хадисы сообщают следующее. Мужчина может заводить до четырех жен при условии равного финансового отношения ко всем благоверным, совместным детям и, что очень важно, при условии равного эмоционального отношения. В противном случае — харам (грех). Грешащий муж гарантировано получит суровое наказание от Всевышнего по ту сторону земной жизни и уже в этой жизни — от судьи и родственников обиженной супруги.

Приведу пример из брачной практики ОАЭ. Свадьбу оплачивает жених. Никаких родственников, денег из семьи невесты, займов и прочего — все сам. Одна церемония обойдется жениху в среднем в 260 тыс. долларов, по-нашему — 26 млн руб. Можно, конечно, дешевле, но тогда милости просим — за невестой в другую страну.

Если хочется провести четыре такие церемонии — пожалуйста, никто не осудит, но желающих, как правило, маловато. Не осудят и с учетом равного отношения к будущим женам и наличия объективной необходимости (к примеру, первая супруга бесплодна).

Вернемся к России. Мы живем на стыке двух тенденций: одна, доставшаяся в наследие от СССР, — светская концепция государства и общества, вторая — декларируемое стремление к построению государства Российского как оплота традиционных ценностей.

В светской модели никакого многоженства быть не может. В модели традиционного общества — может, ибо Россия не только великая христианская, но и исламская страна. А значит, законотворцам, российскому обществу, предстоит еще много работы для уравновешивания обеих этих векторов.

Здесь, на примере Адыг Хабзе, я бы обратил самое пристальное внимание на исторически обусловленную практику народов России, не противопоставлял, но изучил, сделал выводы, относительно существующих традиции народов страны и причины возникновения тех или иных норм у населения Аравийского полуострова.

Узаконенное многоженство в арабском обществе VI века — это спасительный круг для женщин указанного общества. Владелец имущества, распорядитель имущественных и иных прав — мужчина, что делать вдове, чей муж погиб в очередном походе, какая судьба ждет ее детей? Выход был найден. Актуален ли он для современной России — вряд ли.

Иными словами, полигиния в Аравии — это позитивная норма, полигиния сейчас — скорее дискриминационная. Ибо для правового поля нашей страны никакой второй, третей, четвертой жены не существует. Соответственно, в случае чего, никаких имущественных прав, права на наследство ни у жен, ни и их детей — не возникает.

Нормы ислама святы для значительной части народа нашей страны, но иногда стоит присмотреться, понять, где норма религиозная, обязательная к исполнению верующим, а где норма проистекает из доисламских обычаев коренного населения Аравии, следовательно не имеет обязательный характер для правоверного мусульманина проживающего в далекой для араба России».