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Вопрос об открытии Дворца пионеров рассмотрят 28 декабря

В Ярославле 28 декабря состоится заседание комиссии, на котором рассмотрят возможность открытия Дворца пионеров. Об этом стало известно на открытом совещании в мэрии.

Советская, 15 и Дворец пионеров

Советская, 15 и Дворец пионеров

Фото: Антон Голицын / Коммерсант

Советская, 15 и Дворец пионеров

Фото: Антон Голицын / Коммерсант

«Ъ-Ярославль» сообщал, что противоаварийные работы проводятся в здании на Советской, 15, которое угрожает, по заявлениям властей, обрушением соседнему Дворцу пионеров. Сначала работы планировали закончить до 1 декабря, потом до 20 декабря.

Как дополнил мэр Артем Молчанов, противоаварийные работы, в том числе, мешают убирать от снега территорию рядом с Дворцом пионеров, а местные жители вынуждены выходить на проезжую часть. По словам начальника управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной безопасности Александра Белозерова, работы будут закончены до 27 декабря. На следующий день состоится заседание, в ходе которого будет решен вопрос о возобновлении работы Дворца пионеров.

«После предоставлении документов о завершении противоаварийных работ, Дворец пионеров полностью подготовят к работе. И уже после новогодних праздников дети вернутся к занятиям в штатном режиме»,- дополнили в мэрии.

Ранее открыть Дворец пионеров ярославцы просили губернатора области Михаила Евраева. Обеспокоенность вызывает то, что из-за закрытия учреждения дети вынуждены заниматься на разных площадках города, расположенных преимущественно далеко друг от друга.

Алла Чижова

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