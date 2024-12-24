Сочи и Красная Поляна вошли в топ направлений на новогодние праздники

Сочи и Красная Поляна вошли в топ самых популярных направлений для российских туристов на предстоящие новогодние праздники, заняв места в топ-10 по числу бронирований. Об этом сообщается в результатах совместного исследования Минэкономразвития РФ и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В этом году объем бронирований отелей в Сочи значительно возрос на фоне общего роста интереса к путешествиям. В частности, в Минеральных Водах зафиксировали рост бронирований на 26% по сравнению с прошлым годом, а популярность Ялты увеличилась на 23%. Эксперты отмечают, что среди регионов Юга и Северного Кавказа также наблюдается рост интереса к Махачкале (+18%), Пятигорску и Краснодару (+15%), Владикавказу (+11%) и Геленджику (+5%).

Среди других городов с растущей популярностью можно выделить Вологду, где количество бронирований возросло на 25%, а также Владивосток (+10%), Екатеринбург (+8%) и российскую Балтику, в том числе Зеленоградск (+11%) и Калининград (+5%).

В топ-10 направлений по количеству бронирований на праздники входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ярославль, Краснодар и горнолыжный курорт Красная Поляна. Средняя стоимость забронированной ночи на период праздников составляет 7,2 тыс. руб.

Директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития России Георгий Груша отметил, что новогодние каникулы являются временем для семейных путешествий. Многие выбирают поездки с детьми, отдавая предпочтение крупным городам, санаториям и горнолыжным курортам. В этом году регионы предложат множество фестивалей и событийных мероприятий, что дополнительно привлечет туристов.

Управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова добавила, что экскурсионный туризм остается самым востребованным видом отдыха россиян в новогодние праздники благодаря разнообразным культурным программам и доступным ценам. Например, в Иркутске, Вологде, Смоленске, Краснодаре, Махачкале и Новосибирске можно забронировать размещение менее чем за 5 тыс. руб. за ночь. В то же время популярность горнолыжных курортов растет, хотя стоимость такого отдыха варьируется от 12 до 16 тыс. руб. за ночь в зависимости от направления.

Мария Удовик