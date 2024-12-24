В Миассе осудили водителя, по вине которого погиб пешеход

Миасский городской суд признал виновным 22-летнего жителя Карабаша по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). В текущем году он наехал на двух пешеходов, одна из которых погибла, сообщает прокуратура Челябинской области.

Суд установил, что 1 августа 2024 года водитель BMW в районе дома №51 по проспекту Макеева в Миассе приближался к нерегулируемому пешеходному переходу. Не убедившись, что перед притормаживающим автомобилем нет людей, наехал на 20-летнюю местную жительницу и ее 48-летнюю мать. Первая от полученных травм погибла в медицинском учреждении, второй причинен тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил водителя к трем годам лишения свободы в колонии-поселении и лишил прав на 2,5 года. Также удовлетворены иски потерпевшей стороны на сумму около 4 млн руб. о возмещении морального вреда.

Виталина Ярховска