Главой Коркинского округа стал Александр Орел

Собрание депутатов Коркинского округа 24 декабря назначило главой муниципалитета временно исполняющего обязанности мэра Александра Орла. Он был избран единогласно. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе администрации Коркино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Лидия Мухамадеева, Коммерсантъ Фото: Лидия Мухамадеева, Коммерсантъ

До голосования депутатов были допущены еще два кандидата: советница главы Ирина Тишина и руководитель городского управления физкультуры, спорта и туризма Евгений Бакиев.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», должность главы Коркинского муниципального округа освободилась после отставки в конце октября 2024 года после общественных недовольств из-за убийства местной таксистки. По подозрению в совершении преступления был задержан представитель цыганской этнической группы. Временно исполнять обязанности мэра стал Александр Орел, который ранее руководил Ленинским районом Челябинска.