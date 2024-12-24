В Челябинске экс-полицейский осужден на 16 лет за госизмену и диверсию

Челябинский областной суд признал задержанного сотрудниками ФСБ местного жителя виновным в государственной измене и диверсии (ст. 275 и ч. 1 ст. 281 УК РФ). Он приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части в колонии строгого режима со штрафом 250 тыс. руб., ограничением свободы полтора года и лишением воинского звания «старший лейтенант запаса» и специального звания «майор полиции в отставке», сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд и следствие установили, что южноуралец вступил в террористическую организацию, созданную и координируемую Главным управлением разведки Министерства обороны и службой безопасности Украины, и «на конфиденциальной основе» сотрудничал с представителем иностранного государства. «В последующем по заданию иностранной спецслужбы он совершил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Челябинской области»,— сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Уголовное дело возбудил и расследовал следственный орган регионального управления ФСБ. Приговор суда не вступил в законную силу.