В Деме могут пустить трамваи, построить кинологический центр и гребной канал

Мэрия Уфы утвердиои проекты планировки и межевания (ППиМ) территории, ограниченной Исследовательской улицей, улицей Кустарево, Миловским шоссе и городскими лесами в Демском районе. Документ опубликован на сайте администрации.

На проектируемой территорию площадью 590,2 га расположена деревня Романовка, садовые товарищества и городские очистные сооружения. Площадь городских лесов составляет 39,7 га.

ППиМ предполагают снос объектов на общей площади 2,4 га. На территории проектируются десять новых улиц. На пересечении строящейся улицы Ивана Спатара с одной из проектируемых улиц должна появиться транспортная развязка. По нескольким улицам планируется запустить движение трамваев.

Большая часть территории отводится под строительство производственных объектов. Также планируется возвести общественные здания, объекты придорожного сервиса, пожарное депо «Дема-2». Кроме того, на территории запроектированы гребной канал, спортивно-оздоровительный комплекс, трамвайное депо и кинологический центр.

Строительство жилья не предусмотрено.

Идэль Гумеров