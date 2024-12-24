Семь ярославских районов получат деньги на дворников

Правительство Ярославской области выделит дополнительные средства семи районам для решения проблемы с нехваткой дворников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уборка снега

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Уборка снега

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Деньги получат Брейтовский, Некоузский, Пошехонский, Первомайский, Любимский, Большесельский и Борисоглебский районы. Как пояснил губернатор Михаил Евраев, остальные районы «в состоянии» привлечь к уборке людей за свой счет.

«Набирайте дворников по договору подряда. Но необходимо заранее провести работу с жителями, со студентами, чтобы понимать, кто хочет подработать за почасовую оплату во время снегопада»,— сказал господин Евраев.

Ранее мэр Ярославля Артем Молчанов также призывал урегулировать вопрос путем привлечения на работу студентов и осужденных. «Ъ-Ярославль» сообщал, что профессия дворника стала самой дефицитной профессией на рынке труда региона за 9 месяцев 2024 года.

Алла Чижова