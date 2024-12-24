Девелоперы расстроились

В 2025 году будет введен полный запрет на привлечение иностранной рабочей силы в строительной отрасли Краснодарского края. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев на прямой линии 4 декабря 2024 года. Застройщики в связи с этим предрекают рост цен на жилье, эксперты считают, что строительным компаниям придется поступиться своей маржой.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Сегодня на Кубани застройщики могут привлекать к работе иностранцев, если их количество не превышает 50% от общей численности сотрудников компании. Но, как объяснил губернатор Краснодарского края в ходе последней прямой линии, разрешение привлекать мигрантов на стройки принималось в начале 2024 года как временная мера. По словам главы региона, строительная сфера является прибыльной, и бизнес не должен ориентироваться на дешевую иностранную рабочую силу. Для работы в строительстве необходимо привлекать граждан России, прежде всего молодежь, считает глава региона.

Напомним, в январе 2024 года вступило в силу Постановление о запрете найма иностранцев по патентам, которое затронуло 85 видов экономической деятельности, за исключением сферы строительства. По официальным данным, за 9 месяцев 2024 года число трудоустроенных мигрантов на Кубани сократилось на 5,2 тыс. человек.

По показателю ввода жилья Краснодарский край занимает третье место в стране после Москвы и Московской области. В 2023 году в регионе было введено 7,6 млн кв. м жилья, из которых 3,4 млн кв. м — это многоквартирные дома. В 2024 году объемы строительства в крае несколько снизились. Тем не менее по итогам года на Кубани, согласно официальной информации, планируется ввести 6,4 млн кв. м жилья.

Сегодня на Кубани застройщики могут привлекать к работе иностранцев, если их количество не превышает 50% от общей численности сотрудников компании

По данным администрации края, в строительной отрасли региона работают более 260 тыс. человек — 9,6% от общей численности занятых в экономике Кубани. И спрос на специалистов и рабочих в строительной сфере региона продолжает расти. Так, на платформе «Авито Работа», в 2023 году количество предложений от работодателей в строительной сфере Кубани возросло год к году на 41%. На 65% чаще строительные компании стали искать электромонтажников, на 66% вырос спрос на бригадиров строительных бригад. Среди квалифицированных специалистов в 2023 году лидировали сварщики и монтажники, а среди рабочего персонала — подсобные рабочие и разнорабочие

На платформе hh.ru в 2023 году в крае разместили 38 тыс. предложений от работодателей в сфере «Строительство, недвижимость», что на 16% больше, чем годом ранее. В топ-20 дефицитных специальностей из сферы «Строительство, недвижимость» на начало 2024 года на Кубани попали риелторы (индекс конкуренции — 0,7 резюме на вакансию), слесари/сантехники (1,7), монтажники (2), разнорабочие (2,1). Как отмечают аналитики hh.ru, по итогам января 2024 года средняя ожидаемая зарплата на Кубани составила — 90 тыс. руб., средняя предлагаемая — 73 тыс. руб.

Присмотреться к Индии

С 2025 года, по словам губернатора Кубани, в регионе будет введен полный запрет на использование иностранной рабочей силы в строительстве.

Застройщики данную инициативу оценивают неоднозначно. Как отмечает директор «Точно-Инвест» Эдуард Головин, сегодня строительная отрасль переживает не лучшие времена. Помимо резко меняющихся цен на строительные материалы, негативным фактором стало повышение в конце октября Центробанком ключевой ставки до исторического 21%. Вслед за ростом ключевой ставки изменилась ставка по ипотеке. Снизился спрос, повысились ставки по кредитам для застройщиков. Данные изменения напрямую повлияли на темпы и объемы строительства и продажи на рынке первичного жилья. Кроме того, ожидаемое повышение налоговых ставок на прибыль в 2025 году с 20% до 25% замедлит развитие отрасли и повлечет рост стоимости квадратного метра жилья.

«Одним из немаловажных аспектов развития строительной индустрии является привлечение к работам иностранных специалистов из стран ближнего зарубежья. Данные решения в свое время позволили закрыть потребность в кадрах при подготовке Олимпиады в Сочи в 2014 году. Благодаря официальному трудоустройству иностранных специалистов, в значительной мере увеличилась выплата налогов в местный бюджет. Запрет на привлечение иностранных специалистов к выполнению работ не сможет в полной мере решить кадровый голод, так как сегодня значительно сократилось количество специализированных учреждений, выпускающих специалистов рабочих профессией», — комментирует господин Головин.

«Запрет на привлечение иностранной рабочей силы может привести, во-первых, к дефициту кадров, так как нет уверенности, что молодые специалисты смогут покрыть потребности в квалифицированных работниках»

По словам собеседника «Ъ-Кубань», в регионе наблюдается большой приток, населения, и его необходимо обеспечить достойным и качественным жильем. Запрет на привлечение иностранной рабочей силы может привести, во-первых, к дефициту кадров, так как нет уверенности, что молодые специалисты смогут покрыть потребности в квалифицированных работниках. Во-вторых подъем уровня заработной платы для специалистов из региона ляжет дополнительными затратами на застройщика.

«Если говорить про нашу компанию, то мы достаточно компактные и в плане объемов, и по нагрузке. В стройке у нас не находится больше четырех проектов одновременно. Свыше 80% рабочих на объектах — это люди, которые работают в компании более 5 лет. Мы испытывали большой дефицит каменщиков в небольших городах края, но этот вопрос на данный момент решен местными жителями. Доля иностранной рабочей силы от общего количества рабочих у нас не более 20%», — комментирует директор по маркетингу и продукту ГК «Победа» Ирина Дробышева. По ее словам, если в компании оплата труда сдельная, то она не отличается от оплаты иностранным работникам или резидентам страны.

«Нехватка рабочей силы по отрасли в целом в городах-миллионниках у девелоперов достигает 43%. Тенденция неутешительная. Если не искать пути решения, то конкуренция в заработных платах может привести к удорожанию себестоимости строительства минимум на 20%»

По оценкам госпожи Дробышевой, нехватка рабочей силы по отрасли в целом в городах-миллионниках у девелоперов достигает 43%. Тенденция неутешительная. Если не искать пути решения, то конкуренция в заработных платах может привести к удорожанию себестоимости строительства минимум на 20%. Как отметила эксперт, уже есть опыт коллег, крупных девелоперов, которые осваивают рынок труда Индии и по части инженерно-технических работников — рынок труда Китая. «Считаю, что если одна дверь закрывается нужно искать другие, они обязательно должны быть. Не все еще осознали, что ничего не делать уже нельзя», — говорит Ирина Дробышева.

Все уже случилось

Падение объемов строительства уже произошло, и в связи с этим ничего критичного на рынке труда не случится, считает специалист в области гражданского и земельного права, основатель и управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко. Рост стоимости рабочей силы начался еще три года назад. За последний год стоимость рабочего часа на стройке выросла в 2 раза. По оценкам господина Домащенко, в Москве каменщик из Средней Азии сегодня может получать от 5 до 10 тыс. руб. в день. За эти деньги, вполне сопоставимые со среднемесячными выплатами на СВО, готовы работать и россияне. При этом возможен очередной отток мужчин из сельской местности в крупные города, такие как Краснодар, Сочи, Новороссийск, Армавир и другие, в которых ведется строительство. Застройщики в сегодняшних экономических условиях ограничены в повышении стоимости квадратного метра. Значит, будут вынуждены поступиться маржой, считает эксперт.

При введении запрета на использование иностранцев в сфере строительства вряд ли произойдет сильный рост цен. Спрос на рынке нестабильный, и он полностью перекрыт предложением

Как отмечает эксперт рынка недвижимости Вадим Камалов, иностранных граждан, работавших в различных сферах, было достаточно много. И это не только строительство, но и сельское хозяйство, транспорт, сфера обслуживания. При введении запрета на использование иностранцев в сфере строительства вряд ли произойдет сильный рост цен. Спрос на рынке нестабильный, и он полностью перекрыт предложением. При данной рыночной ситуации цены обычно стремятся вниз, а не вверх. «Понятно, что вырастет себестоимость строительства жилья. Но в этом случае застройщики немного потеряют в своей марже. И это нормально, поскольку маржа у застройщиков сейчас довольно высокая. Рынок на сегодня не благоволит тому, чтобы цена росла», — комментирует Вадим Камалов.

По мнению господина Камалова, сегодняшняя ситуация может благоприятно сказаться на повышении производительности труда. Проблему нехватки рабочих рук можно будет купировать ростом производительности. Это единственное, что сегодня способно спасти рынок от тотального кадрового дефицита и неимоверного роста зарплат, и благотворно сказаться на экономике в стратегической перспективе.

Труд растет в цене

С 2023 года в Краснодарском крае действует запрет на работу иностранных граждан в организациях в сфере транспорта. И участники этого рынка тоже испытывают сложности с кадрами. Как отмечает президент Ассоциации «Союз транспортников Кубани» Иван Петров, для решения этой проблемы перевозчики размещают объявления о поиске водителей в интернете, работает «сарафанное радио». Часть перевозчиков обновляет подвижной состав, чтобы рабочее место водителя было более комфортным.

В сельском хозяйстве, до вступления в силу запрета на привлечение иностранцев много рабочей силы из-за рубежа использовалось, в основном, в виноградарстве, отмечает член совета союза «Садоводы Кубани» Дмитрий Бобков.

При этом в отрасли сложилась внутренняя конкуренция. По оценкам Дмитрия Бобкова, затраты на ручной труд у виноградарей гораздо менее существенные, нежели у садоводов. И виноградари были готовы платить серьезные деньги. Весь год после введения запрета садоводы сталкивалась с тем, не могли в достаточном количестве заполучить себе работников, потому что они трудились на виноградниках, где платили в 2-3 раза больше за похожую работу. В итоге выросли цены на продукцию. Себестоимость производства в некоторых садоводческих компаниях увеличилась в 2 раза.

Как отмечает исполняющий обязанности ректора Кубанского государственного технологического университета Игорь Лагерев, во многих отраслях сейчас действительно наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров. С одной стороны, это обусловлено развитием новых отраслей экономики в Краснодарском крае и высокими ожиданиями работодателей от компетенций и навыков претендентов. С другой — зачастую завышенными зарплатными ожиданиями выпускников без опыта работы. «Безусловно, интеграция индустрии в образование способствует увеличению интереса у студентов к деятельности организаций и отраслям в целом, позволяя подготавливать и отбирать кадры уже с первых курсов. Запрет на использование иностранной рабочей силы, конечно, усилит этот дефицит. Но это будет иметь и позитивный эффект, так как предприятия начнут уделять большее внимание подготовке кадров на базе вузов и ссузов региона. И мы видим этот эффект уже сейчас»,— резюмировал господин Лагерев.

Емельян Сергеев