В Казани перекроют дорогу у центра семьи «Казан» из-за открытия главной елки
В Казани 24 декабря временно перекроют движение транспорта на дороге вдоль центра семьи «Казан» из-за проведения новогодних мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ столицы Татарстана.
Ограничения на движение транспорта будут введены с 17:00 до 22:00. Движение ограничат по ул. С. Хакима на участке от ул. Декабристов до ул. Абсалямова. Меры вводятся для обеспечения безопасности участников дорожного движения.
В пресс-службе мэрии Казани «Ъ Волга-Урал» уточнили, что сегодня в 17:30 откроется главная елка у Центра семьи «Казан».