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В Казани перекроют дорогу у центра семьи «Казан» из-за открытия главной елки

В Казани 24 декабря временно перекроют движение транспорта на дороге вдоль центра семьи «Казан» из-за проведения новогодних мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ столицы Татарстана.

Ограничения на движение транспорта будут введены с 17:00 до 22:00. Движение ограничат по ул. С. Хакима на участке от ул. Декабристов до ул. Абсалямова. Меры вводятся для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

В пресс-службе мэрии Казани «Ъ Волга-Урал» уточнили, что сегодня в 17:30 откроется главная елка у Центра семьи «Казан».

Диана Соловьёва

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