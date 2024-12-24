В акватории Черного моря обработали более 24 тысяч «квадратов»

В Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе. Согласно информации регионального оперативного штаба, сорбентом обработали уже более 24 тыс. кв. м акватории, где в ходе мониторинга были выявлены пятна мазута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

На загрязненных участках проводят мониторинг и точечную обработку. В районе затопления носовой части танкера «Волгонефть-212» установлены боновые заграждения. Ограничения позволили собрать 25 тонн нефтеводяной смеси.

Работы по очистке продолжаются в море и на берегу. Всего от мазута очистили уже более 40 км береговой линии Кубани. В ликвидации последствий ЧС участвуют свыше 10 тыс. человек.

Крушение двух танкеров произошло 15 декабря в Керченском проливе. В результате аварии перевозимый суднами мазут попал в море, после чего нефтепродукты прибило к побережью региона спустя несколько дней.

Фил Златов