В Туапсе изъяли 500 единиц нелегальной пиротехники
На торгово-закупочной базе в Туапсе выявили факт незаконной продажи пиротехники. Нарушения в ходе рейда обнаружили сотрудники управления торговли и бытового обслуживания, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Как уточнили специалисты, предприниматель реализовывал салюты и петарды с нарушением действующего законодательства. В результате проверки изъяли порядка 500 единиц пиротехнических изделий.
На нарушителя составили административный протокол. Материалы передали в полицию.