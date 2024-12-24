В Туапсе изъяли 500 единиц нелегальной пиротехники

На торгово-закупочной базе в Туапсе выявили факт незаконной продажи пиротехники. Нарушения в ходе рейда обнаружили сотрудники управления торговли и бытового обслуживания, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как уточнили специалисты, предприниматель реализовывал салюты и петарды с нарушением действующего законодательства. В результате проверки изъяли порядка 500 единиц пиротехнических изделий.

На нарушителя составили административный протокол. Материалы передали в полицию.

Фил Златов