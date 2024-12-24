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В Туапсе изъяли 500 единиц нелегальной пиротехники

На торгово-закупочной базе в Туапсе выявили факт незаконной продажи пиротехники. Нарушения в ходе рейда обнаружили сотрудники управления торговли и бытового обслуживания, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как уточнили специалисты, предприниматель реализовывал салюты и петарды с нарушением действующего законодательства. В результате проверки изъяли порядка 500 единиц пиротехнических изделий.

На нарушителя составили административный протокол. Материалы передали в полицию.

Фил Златов

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