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В Красноармейском районе в ДТП с опрокидыванием погибла водитель

В Красноармейском районе в результате аварии с опрокидыванием автомобиля погибла водитель, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, днем 23 декабря 54-летняя водитель Lada Kalina двигалась по дороге «Лазурный — Сычева — Петровский». При неустановленных обстоятельствах она съехала в левый кювет, где машина опрокинулась. В результате ДТП водитель погибла на месте. Она не была пристегнута.

Виталина Ярховска

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