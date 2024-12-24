Правительству предложили официально закрепить практику выплаты 13-й зарплаты

Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил внести поправку в Трудовой кодекс, которая бы обязала работодателей выплачивать сотрудникам так называемую тринадцатую зарплату не позднее 20 декабря. Об этом сказано в письме, направленном на имя премьер-министра Михаила Мишустин. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Сергей Миронов обратил внимание, что согласно действующим правилам работодатели вправе материально поощрять сотрудников, в том числе путем поощрения посредством перечисления 13-й зарплаты. Но, продолжил парламентарий, на практике многие компании не всегда используют эту возможность, оставляя решение о выплате на свое усмотрение.

По мнению председателя СРЗП, в условиях кадрового дефицита обязательная выплата тринадцатой зарплаты может повысить мотивацию работников и поспособствует росту производительности труда. Господин Миронов отметил, что такое дополнительное поощрение также поможет семьям с невысокими доходами организовать отдых в период новогодних каникул.