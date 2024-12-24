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Коммерсантъ FM
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Как мессенджеры блокируются в России

Контекст

Вечером 13 декабря Роскомнадзор заявил, что начал блокировку мессенджера Viber на территории РФ из-за «нарушения требований российского законодательства к организаторам распространения информации». По данным Mediascope, Viber занимал третье место по популярности у россиян, уступая лишь WhatsApp (принадлежит экстремистской и запрещенной Meta) и Telegram.

В официальном заявлении ведомства говорилось, что решение принято для предотвращения использования сервиса «в террористических, экстремистских целях и вербовки граждан». Также блокировка мессенджера связана с распространением в нем информации о продаже наркотиков и размещением противоправного контента, отмечало ведомство.

Ранее в этом году Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal (см. “Ъ” от 9 августа). В начале августа он объявил, что заблокировал мессенджер, который использовался в «террористических и экстремистских целях», а также из-за «нарушений законодательства», хотя в отличие от Viber мессенджер не был включен ни в перечень иностранных компаний, обязанных открыть представительство в РФ («список на приземление»), ни в перечень мессенджеров, через которые запрещено отправлять персональные данные россиян.

Мировая аудитория Signal в 2022 году, по данным Business of Apps, составляла 40 млн активных пользователей, более актуальных данных нет.

Алексей Жабин

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