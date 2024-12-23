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Коммерсантъ FM
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Краснодарский минздрав начал проверку в психбольнице после жалобы медиков Путину

Министерство здравоохранения Краснодарского края начало проверку в Специализированной психиатрической больнице №7. Поводом стало видеообращение медиков к президенту Владимиру Путину. Они пожаловались на руководство больницы.

«В связи с видеообращением была сформирована выездная комплексная комиссия министерства здравоохранения Краснодарского края. С коллективом проведена беседа. В настоящее время проводится проверка по всем озвученным доводам»,— сообщили в Telegram-канале краевого минздрава.

В обращении к президенту медики пожаловались на свое новое начальство: на главного врача Давида Гунбу и его заместительницу Райгуль Демирбекову. Руководство, как сообщают врачи, агрессивно обращается с медиками и пациентами, угрожает лишить сотрудников федеральных выплат. Медики обращают внимание и на незаконные действия, — шантаж сотрудников и раскрытие медтайны, к которым якобы прибегает их начальство. В ответ на это работники пообещали массово уволиться, если ситуация в больнице не изменится.

Минздрав пообещал принять исчерпывающие меры по результатам проверки. Вопрос находится на контроле министерства.

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