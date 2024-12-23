В Ярославской области запретили деятельность детского лагеря

Ярославский районный суд запретил деятельность детского лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Решение суда запрещает распоряжаться нежилым помещением, рекламировать лагерь и получать деньги в качестве оплаты путевок. Дети не смогут находиться в лагере и во время новогодних праздников. Решение вынесено в качестве обеспечительной меры в рамках разбирательства между собственниками.

«Судебный акт подлежал немедленному исполнению, поэтому судебные приставы Ярославского РОСП УФССП России по Ярославской области незамедлительно выехали в адрес детского лагеря и опечатали помещение»,— сообщили в пресс-службе.

По данным источника «Ъ-Ярославль», речь идет о клубе детского отдыха «Белкино».

Алла Чижова