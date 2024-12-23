Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что с черноморского побережья Краснодарского края вывезли 14 тыс. т грунта, загрязненного мазутом из потерпевших крушение танкеров. По его словам, прогнозируется, что объем загрязненной почвы может вырасти до 200 тыс. т. Руководитель лаборатории хемоэкологии Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского (ФИЦ ИнБЮМ) РАН Елена Тихонова считает, что необходимо как можно скорее остановить утечку нефтепродукта из танкеров и очистить берег.

Елена Тихонова

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«Оценивать масштабы катастрофы пока рано, так как еще неизвестны объемы поступившего в море мазута, но, по нашим предварительным оценкам, его количество превосходит объемы 2007 года, также уже достоверно можно сказать, что протяженность береговой полосы, загрязненная нефтепродуктом, больше чем 17 лет назад (речь о нефтеразливе в ноябре 2007 года, когда из-за шторма в Керченском проливе затонули четыре судна и в море попало около 1,6 тыс. тонн мазута. — Прим. “Ъ-Кубань”).

В настоящее время необходимо остановить утечку нефтепродуктов из танкеров, если она есть, и максимально очистить прибрежную полосу от мазута, собрать его в морской воде, используя специальные сорбенты. Регулярно отслеживать с помощью современной техники и мониторинга прибрежной полосы миграцию пятна и в случае попадания новой партии мазута незамедлительно реагировать и очищать берег. Надо принять максимальное количество мер, чтобы лишь минимальное количество мазута попало на дно. До тех пор, пока мазут будет поступать в морскую среду, полномасштабная ликвидация последствий аварии невозможна. Сначала надо устранить источник поступления, потом бороться с тем, что уже попало в окружающую среду.

Собранные мешки с загрязненным нефтепродуктами песком ни в коем случае нельзя оставлять на месте их сбора. Прибрежная полоса наиболее уязвима, в том числе вследствие волновых процессов, при ухудшении погодных условий и нарушении герметичности мешков весь песок с мазутом будет вторично возвращаться в море. С учетом того, что песок уже пропитан мазутом и последний осел на его частицах, то в море он уже вернется во взвешенном веществе и попадет непосредственно в толщу воду. При отсутствии перерабатывающих предприятий в крае необходимо организовать временную площадку для хранения мешков по всем необходимым требованиям, откуда впоследствии их заберут на утилизацию.

От разливов такого масштаба страдает вся экосистема моря. В первую очередь нефтепродукты оказывают влияние на животных, обитающих вдоль пострадавшего от разлива побережья. Это водоплавающие птицы, у которых оперение плотно обволакивается вязким по своей природе мазутом, дельфины и рыба, которые погибают из-за интоксикации в местах разлива, водоросли. В дальнейшем, попавший на дно мазут, оказывает влияние на бентосную фауну (животных, которые населяют донные отложения, моллюсков, червей, придонных рыб.— Прим. “Ъ-Кубань”). Но, существует и естественный механизм самоочищения акватории. В нем активно принимают участие водные растения-макрофиты, моллюски-фильтраторы, бактерии. С другой стороны, практически все представители звеньев пищевой цепи способны накапливать в тканях нефтепродукты, которые могут передаваться далее по цепи вплоть до человека».