В благотворительном фонде «Дом «ИНСИТИ» поделились итогами работы и рассказали о новых проектах

В Краснодаре 21 декабря в благотворительном фонде «Дом «ИНСИТИ» поделились результатами работы в 2024 году и рассказали о будущих проектах.

Фото: Иван Корягин

Мероприятие состоялось в микрорайоне «Любимово» в кубанской столице. К участию в нём пригласили прессу и представителей различных городских организаций.

Провела презентацию директор благотворительного фонда «Дом «ИНСИТИ» Виолетта Гассий. Спикер отметила, что Фонд был основан в июле 2024 года, однако за это время удалось проделать немало работы. Деятельность организации нацелена на адресную помощь жителям «ИНСИТИ». То есть Фонд работает для тех, кто выходит к ним во двор. Своей миссией организаторы Фонда называют создание и развитие сообщества неравнодушных и ответственных единомышленников в городах нового типа.

В числе основных направлений работы «Дом «ИНСИТИ» Виолетта Гассий озвучила:

Социальную поддержку граждан;

Защиту материнства и детства;

Социальную реабилитацию детей;

Помощь военнослужащим, ветеранам боевых действий и членам их семей;

Волонтёрство.

«Наша цель — увидеть каждого, кто к нам обратился. Я лично встречаюсь с каждой семьёй, индивидуально рассматриваю каждую заявку», — подчеркнула директор Фонда.

Виолетта Гассий, подводя итоги, прокомментировала, что в «Дом «ИНСИТИ» на конец текущего года поступило порядка 100 обращений. Поддержку уже получили 44 семьи. По словам директора, адресная помощь жителям «ИНСИТИ» оказана на сумму свыше 7 миллионов рублей. Для комфортного взаимодействия сторон создали сайт Фонда и Телеграм-канал.

«Дом «ИНСИТИ» активно поддерживает и детский спорт. В микрорайоне «Любимово» благодаря инициативе жителя Дениса Гурина сформировалась дворовая футбольная команда. Фонд по просьбе тренера взял детский клуб под опеку, ребятам закупили спортивный инвентарь для занятий и 50 комплектов формы. Мальчики уже соревнуются с другими командами на уровне города.

Представители Фонда не смогли остаться в стороне, узнав про смертельную болезнь 7-летнего Вовы Соловьева. Семья мальчика из микрорайона «Любимово», они рассказали про страшный диагноз — Миодистрофия Дюшенна и попросили помощи. «Дом «ИНСИТИ» в конце декабря запустил акцию по умножению собранных средств «Двойная доброта», а 1 декабря она стала «Тройной добротой». На данный момент в её рамках собрано свыше 1,5 миллиона рублей. Всего для спасения юного краснодарца необходимо 262 миллиона рублей. Поэтому после завершения акции Фонд продолжит поддерживать Соловьевых и собирать средства на лечение.

Кроме того, «Дом «ИНСИТИ» запустил свою «Ёлку желаний». Всех подопечных организаций в преддверии Нового года поздравит Дед Мороз. Сказочный персонаж придёт домой к каждому ребёнку. Отведут ребят и на новогоднее представление в Краснодарский государственный институт культуры.

В завершение презентации Виолетта Гассий рассказала о планах на 2025 год. Одним из значимых событий является сотрудничество «Дома «ИНСИТИ» с Центром развития благотворительных программ «Край милосердия». В рамках совместного проекта в «Любимово» откроет двери инклюзивное кафе. В нём трудоустроят ребят с ментальной инвалидностью. Здесь же собираются организовать арт-пространство, проводить мастер-классы, сформировать читательский клуб и многое другое. Пока в помещении идёт ремонт и устанавливается оборудование, ребята проходят стажировку на базе Центра.

«Дом ИНСИТИ» работает в Краснодаре всего несколько месяцев, однако за это время уже удалось достичь хорошего результата. Масштабы благотворительной деятельности Фонда в 2025 году будут только расти. В столице Кубани продолжат расширять сообщество неравнодушных и ответственных единомышленников.