Житель Уфы задержан за поджог почтового отделения по заданию мошенников

Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии задержали 27-летнего уфимца, подозреваемого в поджоге почтового отделения. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества путем поджога). Фигурант уголовного дела дал признательные показания.

Как сообщила пресс-служба МВД по Башкирии, сообщение о пожаре на улице Менделеева поступило 21 декабря. Благодаря оперативным действиям экстренных служб при инциденте никто не пострадал. Было установлено, что причиной пожара стал поджог.

Личность подозреваемого вскоре была установлена. По словам задержанного, в августе он стал жертвой телефонных мошенников. У горожанина под предлогом продления договора с сотовым оператором получили коды из смс-сообщений и оформили кредиты на 10 млн руб.

Через несколько месяцев с подозреваемым вновь связались неизвестные. Представившись сотрудниками федеральной службы безопасности, они убедили жертву совершить поджог, чтобы вернуть похищенные деньги. Фигурант уголовного дела приобрел необходимые компоненты и приготовил горючую смесь.

Наталья Балыкова