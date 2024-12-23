Краснодарские спасатели вывезли 14 самосвалов мусора с пляжей Анапы

За сутки краснодарские спасатели и волонтеры вывезли 14 самосвалов мусора с пляжей Анапы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

За прошедшие сутки краснодарские спасатели и волонтеры очистили еще 0,9 км пляжа в Анапе. В работах принимали участие 83 человека, было задействовано 16 единиц техники. Специалисты оказывали помощь пострадавшим птицам, отвозя их в специализированный пункт в Витязево.

За сутки было вывезено 280 куб. м мусора. С 18 декабря было очищено 4,6 км береговой линии. В некоторых местах работы проводились повторно. За это время было вывезено 1,2 тыс. куб. м мусора — 60 самосвалов.

Алина Зорина