В Ярославской области взносы на капремонт увеличатся с 1 января

С 1 января 2025 года в Ярославской области изменится сумма минимального взноса на капитальный ремонт. Об этом сообщили в региональном фонде капремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Взнос в 2025 году в регионе составит 10,61 руб. с 1 квадратного метра. По сравнению с 2024 годом он вырастет на 64 копейки или на 6%.

«Изменение размера взноса направлено на увеличение объемов выполнения перед жителями области обязательств, которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта»,— сообщили в фонде.

По данным регионального фонда капремонта, в 2024 году средний размер взноса в России составил 12,6 руб. за 1 кв. м.

Антон Голицын