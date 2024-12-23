Нижегородские власти оценили реализацию нацпроектов на «отлично» и «надлежаще»

Правительство Нижегородской области оценило реализацию национальных проектов в 2024 году на «отлично» и «надлежаще». Всего, по словам замгубернатора Андрея Гнеушева, на финансирование нацпроектов в уходящем году было направлено более 47 млрд руб. Из них 28 млрд руб. региона получил из федерального бюджета. Более 10 млрд руб. из общего объема средств были направлены в нижегородские муниципалитеты, которые принимали участие в шести нацпроектах — «Культура», «Образование», «Беспилотные авиационные системы», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные качественные дороги».

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Заместитель губернатора Егор Поляков уточнил, что самый большой объем финансирования был направлен на нацпроект «Безопасные и качественные дороги»,— 15,8 млрд руб. Также лидерами по финансированию стали нацпроекты «Наука и университеты» (9,9 млрд руб.), «Образование» (7,5 млрд руб.), «Здравоохранение» (5,1 млрд руб.) и «Жилье и городская среда» (4,1 млрд руб.).

По словам господина Полякова, для оценки выполненения национальных проектов определены 206 показателей. «В этом году по 162 показателям мы все выполнили. По остальным 44 все работы будут завершены до конца года. У нас такого еще не было»,— отметил замгубернатора.

Губернатор Глеб Никитин сообщил, что в новом цикле реализации нацпроектов, начиная с 2025 года, приоритет в работе будет отдаваться развитию общественного транспорта, повышению демографии и поддержке участников СВО и их семей.

Андрей Репин