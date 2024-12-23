Незаконно спилившему 23 акации дончанину не стали смягчать приговор

Житель Дона не смог обжаловать приговор за незаконную вырубку леса в апелляционной инстанции Октябрьского районного суда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ноябре 2023 года гражданин Щербаков при помощи бензопилы спилил в лесу возле Краснолучинского сельского поселения 23 акации. Древесину он планировал использовать для отопления собственного дома. Причиненный незаконной деятельностью подсудимого ущерб оценили в 1,3 млн руб.

В августе суд взыскал эту сумму с Щербакова и приговорил его к двум годам и восьми месяцам заключения. Апелляционная инстанция признала это решение справедливым.

Дмитрий Ковалевский