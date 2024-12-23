Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Незаконно спилившему 23 акации дончанину не стали смягчать приговор

Житель Дона не смог обжаловать приговор за незаконную вырубку леса в апелляционной инстанции Октябрьского районного суда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ноябре 2023 года гражданин Щербаков при помощи бензопилы спилил в лесу возле Краснолучинского сельского поселения 23 акации. Древесину он планировал использовать для отопления собственного дома. Причиненный незаконной деятельностью подсудимого ущерб оценили в 1,3 млн руб.

В августе суд взыскал эту сумму с Щербакова и приговорил его к двум годам и восьми месяцам заключения. Апелляционная инстанция признала это решение справедливым.

Дмитрий Ковалевский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...