Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нижнем Новгороде будут судить девятерых организаторов незаконной миграции

Девять организаторов незаконной миграции предстанут перед судом в Нижнем Новгороде. По данным областной прокуратуры, они подыскивали иностранных граждан и заключали с ними фиктивные договоры о привлечении на работу на нижегородские предприятия в качестве высококвалифицированных специалистов.

После этого с фиктивными документами обвиняемые обращались в органы миграционного контроля для получения разрешений на работу.

Рассматривать уголовное дело будет Сормовский районный суд.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...