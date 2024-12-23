В Нижнем Новгороде будут судить девятерых организаторов незаконной миграции

Девять организаторов незаконной миграции предстанут перед судом в Нижнем Новгороде. По данным областной прокуратуры, они подыскивали иностранных граждан и заключали с ними фиктивные договоры о привлечении на работу на нижегородские предприятия в качестве высококвалифицированных специалистов.

После этого с фиктивными документами обвиняемые обращались в органы миграционного контроля для получения разрешений на работу.

Рассматривать уголовное дело будет Сормовский районный суд.

Андрей Репин