В Нижнем Новгороде будут судить девятерых организаторов незаконной миграции
Девять организаторов незаконной миграции предстанут перед судом в Нижнем Новгороде. По данным областной прокуратуры, они подыскивали иностранных граждан и заключали с ними фиктивные договоры о привлечении на работу на нижегородские предприятия в качестве высококвалифицированных специалистов.
После этого с фиктивными документами обвиняемые обращались в органы миграционного контроля для получения разрешений на работу.
Рассматривать уголовное дело будет Сормовский районный суд.