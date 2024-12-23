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Подрядчика Восточного выезда из Уфы просят признать банкротом

В Арбитражныый суд Уфы подан иск о признании банкротом подрядчика Восточного выезда ООО «Лимакмаращавтодороги». Инициатором процедуры выступила учредитель зарегистрированных в Уфе ООО "Нефтепромстрой" и ООО "Зеленый Массив" Эльвира Хабирова. По данным Rusprofile, сумма просроченной задолженности, которую заявительница заверила исполнительной надписью нотариуса, превышает 30 млн руб.

Заявление оставлено без движения, поскольку госпожа Хабирова не приложила к нему вступившее в силу решение суда.

Наталья Балыкова

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