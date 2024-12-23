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Коммерсантъ FM
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Новогодний мультфильм от Chopard

Ювелирно-часовой дом Chopard представляет праздничный видеоролик Arty`s Winter Show. Сказочные персонажи Мишка Арти и его друзья путешествуют по заснеженному лесу и открывают мир украшений и часов Chopard. Заяц примеряет «плавающие» бриллианты Happy Diamonds, медвежата играют с ювелирными сердцами Happy Hearts, золотые кубики Ice Cube исполняют танец на льду, а сова уносит высоко в заснеженные горы часы Alpine Eagle. Вечером все герои преображаются благодаря сиянию бриллиантов колье high jewellery.

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Фото: Chopard

Фото: Chopard

Фото: Chopard

Фото: Chopard

Фото: Chopard

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Фото: Chopard

Фото: Chopard

Фото: Chopard

Фото: Chopard

Фото: Chopard

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