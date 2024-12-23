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В фильме «Король и Шут. Навсегда» сыграет ярославский актер

В фильме «Король и Шут. Навсегда», который выйдет в 2025 году, сыграет выпускник Ярославского государственного театрального института Илья Гришин. Об этом сообщается на сайте «Кинопоиска».

Илья Гришин в роли Некроманта

Илья Гришин в роли Некроманта

Фото: Кинопоиск

Илья Гришин в роли Некроманта

Фото: Кинопоиск

Действия в фильме разворачиваются в сказочном мире панк-группы, а друзьями «Горшка» и «Князя» станут персонажи их песен. Главного антагониста, героя песни «Некромант», который пытается уничтожить этот мир, сыграет Илья Гришин. Образ Некроманта близок образу британского рок-музыканта Дэвида Боуи.

«Некромант должен быть как инопланетянин, не от мира сего. У него нет стандартных человеческих линий поведения. Его действия абсолютно непредсказуемы. Это самое интересное в роли, потому что фантазия не ограничена. Тут я наконец даю волю своей природе, которой непривычны покой и скука»,— цитирует сайт актера.

Илья Гришин — выпускник курса Александра Кузина ЯГТИ им. Шишигина. В декабре 2024 года дебютировал в Ярославском камерном театре, сыграв в новом спектакле «Братья Карамазовы» Ивана Карамазова. В сериале «Великая. Золотой век» сыграл цесаревича Павла.

Алла Чижова

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