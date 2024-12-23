Промпредприятия направили 3,5 тонны шампуней для спасения животных в Анапе
Промышленные предприятия Краснодарского края принимают участие в ликвидации последствий ЧС на черноморском побережье. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
По словам министра промышленной политики Кубани Дмитрия Хмелько, промышленники поставили 15 тыс. специальных мусорных мешков для сбора загрязненного грунта в Анапе и Темрюкском районе. Также передали 3,5 т специализированных шампуней, которые волонтеры используют для спасения птиц и животных. Одна из компаний также занимается отгрузкой 180 тыс. мешков специализированной промышленной упаковки с подложкой, которые обеспечат большую прочность.
Благотворительный фонд «Капельки добра» собрал деньги. Их направят на приобретение инвентаря для уборки нефтепродуктов, физраствора и медикаментов, необходимых для ухода за спасенными птицами и животными.