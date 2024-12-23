Сбер и Центр «Мой бизнес» подписали соглашение о совместных проектах в ДНР

Сбербанк и Центр «Мой бизнес» подписали соглашение о развитии совместных проектов и инициатив в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что это сотрудничество позволит вести комплексную работу по привлечению поручительств Центра, банковских гарантий для обеспечения кредитования малого и среднего бизнеса, а также повышать информированность местных жителей и предпринимателей о возможностях развития в регионе.

Согласно данным республиканского Центра «Мой бизнес» документ откроет возможности для более активного привлечения финансирования предпринимателей под предоставленные Фондом поручительства. Общий объём поручительств Фонда при сотрудничестве со Сбером планируется в объеме 100 млн руб., и в ближайшее время эта сумма будет увеличена в пять раз.