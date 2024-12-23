Туристы не отказываются от отдыха на Кубани после ЧП с танкерами

После происшествия с танкерами туристы не стали отказываться от новогодних поездок на Черноморское побережье от Сочи до Анапы. Также этот инцидент не повлиял на планы бронирования туров на летний сезон, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

На курортах от Сочи до Анапы после ЧП с танкерами не было отказов от новогоднего отдыха со стороны туристов, в том числе корпоративных. Инфраструктура не пострадала после произошедшего.

По данным Российского союза туриндустрии, инцидент не оказал влияния на продажи летних туров, поскольку в декабре количество бронирований традиционно невелико. Эксперты союза надеются, что нефтепродукты будут полностью убраны с пляжей до начала активного туристического сезона, и это не приведет к значительным последствиям для летнего отдыха.

Алина Зорина