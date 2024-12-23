Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Туристы не отказываются от отдыха на Кубани после ЧП с танкерами

После происшествия с танкерами туристы не стали отказываться от новогодних поездок на Черноморское побережье от Сочи до Анапы. Также этот инцидент не повлиял на планы бронирования туров на летний сезон, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

На курортах от Сочи до Анапы после ЧП с танкерами не было отказов от новогоднего отдыха со стороны туристов, в том числе корпоративных. Инфраструктура не пострадала после произошедшего.

По данным Российского союза туриндустрии, инцидент не оказал влияния на продажи летних туров, поскольку в декабре количество бронирований традиционно невелико. Эксперты союза надеются, что нефтепродукты будут полностью убраны с пляжей до начала активного туристического сезона, и это не приведет к значительным последствиям для летнего отдыха.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...