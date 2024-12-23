Константин Струков продал 22% акций ЮГК структуре Газпромбанка

Президент и основной акционер ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константин Струков продал 22% акций холдинга АО «ААА управление капиталом» (входит в группу Газпромбанк). После сделки он сохранил контроль над 67,85% акций, сообщает пресс-служба ЮГК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Доля акций ЮГК в свободном обращении составляет 10,15%. Полученные от сделки средства будут направлены на «погашение долговых обязательств связанных сторон, за которые ЮГК выступает поручителем».

Ожидается, что «ААА управление капиталом» назначит одного из девяти членов совета директоров ЮГК.

«Участие представителя нового акционера в работе совета директоров будет способствовать дальнейшему внедрению лучших практик корпоративного управления. Мы продолжаем реализацию нашей стратегии роста, успешно запуская свои проекты и наращивая объемы производства золота», — прокомментировал сделку Константин Струков.