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За год в Таганроге родились 1,6 тысячи младенцев — Андрей Яцкин

В 2024 году в родильном доме Таганрога появились на свет 1582 младенца. По словам первого зампреда Совета Федерации Андрея Яцкина, это больше, чем за весь 2023 год — об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В отчете главы администрации города о работе в прошлом году году указано, что в 2023 году местный отдел ЗАГС зарегистрировал 2 043 новорожденных, что меньше, чем в 2022 году, когда в городе родилось 2098 младенцев (следует из решения городской межведомственной комиссии по социально-демографическим вопросам). На протяжении последних лет непрерывно снижается и численность населения приморского города: за восемь лет в Таганроге стали проживать почти на 10 тыс. меньше граждан.

Дмитрий Ковалевский

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