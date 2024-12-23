Кубанские застройщики вошли в топ-5 регионов по объемам строительства

Кубанские ГК «Точно» и Dogma заняли третье и четвертое места соответственно в рейтинге застройщиков страны по масштабам застройки. Об этом говорится в отчете Единой информационной системы жилищного строительства «наш.дом.рф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

ГК «Точно» расположилась сразу после московских застройщиков — «Самолета» и «ПИК». Девелопер поднимался в верх рейтинга в течение всего года: в январе компания занимала 10-ю строчку с объемом строительства 988 тысяч кв. м. Сейчас у компании строится 127 домов на 46,2 тыс. квартир площадью 2,2 млн кв. м.

У Догмы в процессе строительства находится 124 дома на 45,4 тыс. квартир. Общая площадь возводимого жилья составляет более 2 млн кв. м.

Татьяна Ручкина