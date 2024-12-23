В промзоне Анапы создают временную перевалочную площадку

Совместно с Минприроды и Росприроднадзором принято решение о создании временной перевалочной площадки в промышленной зоне Анапы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В Анапе загрязненный грунт вывозят на специализированные предприятия для утилизации. На одном из таких объектов в хуторе Белом Темрюкского района находится 12 тыс. т загрязненного грунта.

«Сейчас есть проблема — собирают мазут быстрее, чем эти предприятия могут принять», — заявил глава края.

Для ускорения вывоза песка с мазутом с пляжей создадут временную перевалочную площадку. Туда будут свозить грунт с пляжей, а после на предприятия.

Алина Зорина